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Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 14:39
Avrupa enerji tedarikinde büyük sorunlar yaşıyor ve Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi Rusya'nın ardından Türkmenistan gazının da Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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