Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü

Türkiye ve ABD arasında 4 saat 20 dakika süren ve Türkiye'nin zaferi ile sonuçlanan anlaşma sonrası dolar hızla düşüşe geçti. Saat 20.00 sularında 5,91 seviyesinde bulunan kur, anlaşmanın hemen ardından yapılan açıklamalar sonrası 5,82'ye geriledi. Dolardaki düşüş yeni günde de devam etti. Dolar/TL, güne 5,77 TL seviyesinde başladı.