16 Ekim 2021, Cumartesi
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Türkiye tarihinde bir ilk! Yerli ve milli ilk çoklu bombaatarı TG40-BA göreve hazır
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi. TG40-BA ile farklı mühimmatlarla 800 metreye kadar etkili atış yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız" dedi.