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Türkiye tarihinde bir ilk! Yerli ve milli ilk çoklu bombaatarı TG40-BA göreve hazır

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Giriş: 16.10.2021 14:12
Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor. Yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi. TG40-BA ile farklı mühimmatlarla 800 metreye kadar etkili atış yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız" dedi.
Yerli ve milli ilk çoklu bombaatarı göreve hazır
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