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Türkiye nerelerde petrol arıyor? Doğu ve Güneydoğu'da aralıksız sondaj çalışmaları

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.04.2024 10:44
Terörden temizlenen Gabardin sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede günlük üretim 40 bin varili geçti. Yıl sonu hedefi ise günlük 100 bin varil. Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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