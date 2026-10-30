Erdoğan ve Trump arasında 24 saatte 2 kritik görüşme: Barış masası için İstanbul formülü gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, son 24 saat içinde iki kez telefonda görüştü. Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ele alındığı temasların ardından, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması ihtimali gündeme geldi. Amerikan basınında olası görüşmelerin İstanbul veya Doha'da yapılabileceği öne sürülürken, Ankara-Washington hattındaki diplomasi trafiğinin ayrıntılarını A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.