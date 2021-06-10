10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan "altın" müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Türkiye için tarihi gün! Bakan Varank'tan "altın" müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2021 13:24
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.
20 ton rezerv tespit edildi!
20 ton rezerv tespit edildi!
Borcu olanlar dikkat: 3 ay ödemesiz faiz yok!
Borcu olanlar dikkat: 3 ay ödemesiz faiz yok!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Emeklilik yaşı düşebilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor!
Emeklilik yaşı düşebilir! Yeni fırsat herkesi ilgilendiriyor!
Esnafa hibe zamanı
Esnafa hibe zamanı
Emekli maaş artırma formülü nedir?
Emekli maaş artırma formülü nedir?
GSS borçları siliniyor
GSS borçları siliniyor
Emekliye 5 aylık zam!
Emekliye 5 aylık zam!
GSS borçlusuna yapılandırma | Kimler yararlanacak?
GSS borçlusuna yapılandırma | Kimler yararlanacak?
Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor!
Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor!
Türkiye'nin 25 yıllık gazı hazır!
Türkiye'nin 25 yıllık gazı hazır!
7 metro hattı için tarih belli oldu!
7 metro hattı için tarih belli oldu!
Daha Fazla Video Göster