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Türkiye Ekonomisi neden hedefte? Yabancı basın neden Türkiye'yi hedef alıyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.10.2021 15:32
İngiliz haber ajansı Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini ve ikili arasında son haftalarda iletişimin azaldığını yazarak Türkiye ekonomisi üzerinden algı operasyonuna imza atmıştı. Reuters'ın Türkiye'yi hedef almasını bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı yazısında, "Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz? Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu? Pes..." ifadelerine yer verdi.
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