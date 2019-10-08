Trump'ın 'Türkiye' mesajının ardından piyasalarda son durum ne? Dolar TL ne kadar? Euro altın ve borsada rakamlar... |Video

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzeriden gerçekleştirdiği 'Türkiye' ile ilgili son paylaşımları piyasaları nasıl etkiledi? Dolar TL ne kadar? Dolar TL ve Euro TL'de son durum ne? Altın ve borsa bu mesajlardan nasıl etkilendi? Dolar düşer mi, yükselir mi? A Para canlı yayınına bağlanan uzman isim Belgin Maviş, yorumladı. İşte 8 Ekim Salı günü en güncel döviz kuru oranları ve detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzeriden gerçekleştirdiği 'Türkiye' ile ilgili son paylaşımları piyasaları nasıl etkiledi?

Dolar TL ne kadar? Dolar ve Euro TL'de son durum ne? Altın ve borsa bu mesajlardan nasıl etkilendi? Dolar düşer mi, yükselir mi? A Para canlı yayınına bağlanan uzman isim Belgin Maviş, yorumladı. İşte 8 Ekim Salı günü en güncel döviz kuru oranları ve detaylar...