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Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı! Her ülkeye en az yüzde 10

Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı! Her ülkeye en az yüzde 10

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 08:35
Güncelleme:03.04.2025 08:36
Başlattığı ticaret savaşında el artırmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı. Her ülkeye en az yüzde 10 ek ithalat vergisi uygulanmasını öngörülen kararnameyi imzaladı. Avrupa'nın oranı yüzde 20, Çin'inin ise 34 oldu. Türkiye'ye uygulanan ek vergi oranı ise minimum miktar olan yüzde 10.
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Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı! Her ülkeye en az yüzde 10
Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı!
Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı!
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