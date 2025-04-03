Başlattığı ticaret savaşında el artırmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyaya gümrük vergisi yağdırdı. Her ülkeye en az yüzde 10 ek ithalat vergisi uygulanmasını öngörülen kararnameyi imzaladı. Avrupa'nın oranı yüzde 20, Çin'inin ise 34 oldu. Türkiye'ye uygulanan ek vergi oranı ise minimum miktar olan yüzde 10.

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