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Trump küresel ticaret savaşını başlattı! Avrupa Trump’a misilleme yapacak mı?

Trump küresel ticaret savaşını başlattı! Avrupa Trump'a misilleme yapacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 15:21
ABD Başkanı Trump son imzaladığı kararlarla adeta büyük bir küresel ticaret savaşının fitilini ateşledi. Peki yeni gümrük vergilerinin Avrupa'daki ilk etkileri ne oldu? Dünya yeni ekonomik krize mi gidiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.
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Trump küresel ticaret savaşını başlattı! Avrupa Trump’a misilleme yapacak mı?
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