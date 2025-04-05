Trump küresel ticaret savaşını başlattı! Avrupa Trump’a misilleme yapacak mı?

ABD Başkanı Trump son imzaladığı kararlarla adeta büyük bir küresel ticaret savaşının fitilini ateşledi. Peki yeni gümrük vergilerinin Avrupa'daki ilk etkileri ne oldu? Dünya yeni ekonomik krize mi gidiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN