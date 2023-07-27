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Toplu sözleşmede gözler 1 Ağustos'ta! Takvim nasıl işleyecek? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 09:58
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2024-2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Peki 1 ay sürecek görüşmelerde takvim nasıl işleyecek? Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
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