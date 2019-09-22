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22.09.2019
TOKİ'den dev fırsat! İşte başvuru koşulları |Video
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası yarın (23 Eylül 2019) başlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
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