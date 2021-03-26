Ticaret Bakanlığından emlakçılara 1 Nisan uyarısı! Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak!

Türkiye genelinde kayıtlı kayıtsız 300 binden fazla emlakçıyı yakından ilgilendiren düzenlemede geri sayım başladı. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlakçılık işiyle uğraşan kişilere tanınan süre 31 Mart'ta sona eriyor. Yönetmelik kapsamında yaklaşık 26 bin emlak işletmesi yetki belgesi alırken, söz konusu tarihe kadar başvuru yapmayanlar ise 1 Nisan itibariyle emlakçılık yapamayacak. Ticaret Bakanlığı bünyesinde yetkisiz emlakçılık yapanların ihbar edilmesi için bir şikayet hattı kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu da yeni uygulama öncesi devreye girerek emlakçılara yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mail yollamaya başladı.