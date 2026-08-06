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Giriş Tarihi:
06 Ağustos 2026 07:23
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran ve Umman güvenli güzergahta anlaştı
İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptında önemli ilerleme sağladı. Ayrıntıları A Haber İslamabad muhabiri Fakhur Rahman aktardı.
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