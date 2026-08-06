CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran ve Umman güvenli güzergahta anlaştı

İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptında önemli ilerleme sağladı. Ayrıntıları A Haber İslamabad muhabiri Fakhur Rahman aktardı.

Trump'tan İran mesajı! Gözler Hürmüz'de: Kritik anlaşma iddiası
Sonraki haber
Trump'tan İran mesajı! Gözler Hürmüz'de: Kritik anlaşma iddiası
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar