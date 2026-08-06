Suikast timinin son firarisinden kan donduran itiraflar: "Hedef Cumhurbaşkanını sağ ele geçirmekti!"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen firari FETÖ sanığı Burkay Karatepe'nin ifadesindeki çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Karatepe'nin 69 sayfalık ifadesinde örgütle bağlantısından Marmaris operasyonuna, 7 yıllık firar sürecinden saklanma yöntemlerine kadar önemli bilgilerin yer aldığını aktardı. Karatepe'nin, operasyon amacının "Cumhurbaşkanını sağ ele geçirmek" olarak kendilerine bildirildiğini söylediği belirtildi.