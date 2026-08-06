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Dünyanın en iyi 5 peynirinden biri Divle peyniri: Divle obruk peyniri nasıl yapılıyor?

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen Divle Obruk Peyniri, kendine has aroması ve doğal olgunlaşma süreciyle dikkat çekiyor. Koyun ve keçi sütünden hazırlanan, özel derilere basılarak 36 metre derinliğindeki Divle Obruğu'nda yaklaşık 6 ay bekletilen peynirin lezzet yolculuğunu A Haber Muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Doğal mikroklima sayesinde benzersiz bir yapıya kavuşan Divle Obruk Peyniri, dünyanın en iyi peynirleri arasında gösteriliyor.

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