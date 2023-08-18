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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara göz açtırmıyor! 8 ayda 19 milyon lira ceza

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 12:21
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara göz açtırmıyor. Fiyat etiketi denetimlerinde 8 ayda 19 milyon lira ceza kesildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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