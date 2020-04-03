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03.04.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 7 bin 400 firma inceleniyor | Video

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "14,3 milyar dolarlık ihracat büyük başarı." dedi. Ekonomideki koronavirüs tedbirleri ile ilgili konuşan Bakan Pekcan, "Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ötelendi." ifadelerini kullandı. Koronavirüs fırsatçılarına da değinen Pekcan, "Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa destek paketleri ile ilgili konuşan Bakan Pekcan, koronavirüs fırsatçısı firmalar hakkında ise, "10 katına kadar ceza verme yetkimiz var." dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

İHRACAT RAKAMLARI
"Koronavirüs insan hayatını etkilediği kadar, ticari hayatı da etkiledi. Mart ayı için 13.4 milyar dolarlık ihracat büyük başarı.

DEMİRYOLU İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM
Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım.

İhracat alanında bütün sektörler salgından etkileniyor. Mart ayında ihracatı etkilenen sektörler otomotiv ve hazır giyim geliyor. Bunun dışında demir çelik, elektronik eşya ve kimya, makine ve tektsil ham maddeleri etkilendi.

ESNAFA KORONAVİRÜS DESTEĞİ
Cumhurbaşkanımız esnafımız için talimatlar verdi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleriyle ilgili yeni kredi paketi açıklandı.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI
Koronavirüs fırsatçılarına 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik.

SANAL TİCARET AKADEMİSİ
Tam bir akademik program, sonunda sertifika veriyoruz."

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