Karabağ Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretiyle birlikte Dağlık Karabağ'ın zaferinin ekonomiye sansımaları nasıl olacak? Bölge enerji acısından oldukça önemli. Önemli projlerin üssü ve enerji kaynaklarında önemli bir taşıma alanı. Dolayısıyla Dağlı Karabağ, Türkiye'yi yeniden Orta Asya'ya bağlayacak önemli bir kapı durumuna geliyor. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin de artması bekleniyor. İşte Merve Tepe'nin konuğu olan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın A Haber'e özel açıklamaları.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

10 Kasım'da yapılan anlaşmada 9. madde çok önemli. 2 tane koridor açılması kararlaştırıldı. Bizi ilgilendiren koridor Nahçivan oldu. Enerji açısından değerlendirecek olursak Azerbaycan'dan çıkan doğal gaz ve petrol Batı'ya ve Türkiye'ye ulaştırılması noktasında Ermenistan'ın tutumu noktasında daha kısa güzergahlar kullanılamadı Gürcistan'a mahkum olduk. Şimdi yeni bir durum açılıyor. Artık kara yoluyla bağlanmış oluyor. Balkanlardan itibaren Çin'e kadar giden bir kara yolu sağlanmış olacak.