13 Ocak 2022, Perşembe
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THY İstanbul Havalimanı’na nasıl taşındı? Mega Taşınma Belgeseli
Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmasının anlatıldığı “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı. Taşınma Belgeseli 16 Ocak saat 21.00’da National Geopraphic’de yayınlanacak. National Geographic'te yayınlanacak belgeselin gösterimine katılan Aycı, "Mega Taşınma"nın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi.