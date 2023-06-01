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Temmuz zammı açıklaması! Asgari ücret ve memur emekli maaşı... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 11:42
Son dakika haberi...  Milyonların gözü temmuz zammında. Süreç nasıl işleyecek? Kabine'de kimler olacak? Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.
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