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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Giriş: 04.08.2020 10:07
Güncelleme:04.08.2020 10:12
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında aktardı.

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