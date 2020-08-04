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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, canlı yayında aktardı.