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"TC Merkez Bankası tarihe geçmek üzere"

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2023 21:46
Fransız ekonomist Jean Marc Daniel, Türkiye'nin enflasyonla mücadele adımlarını değerlendirdi. Faiz artıran ülkelerin uzun vadede bunun sonuçlarına katlanacağını ifade eden Daniel, Türkiye'nin zoru seçtiğini ancak başardığını söyledi.
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