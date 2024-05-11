TBMM’de gündem yoğun! Kripto çalışması tamamlandı

Meclis yoğun bir haftaya giriyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili kapatma cezası da getiren düzenleme Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme teklif olarak Meclis Başkanlığına sunulacak. Salı ve çarşamba günleri liderler kürsüde olacak.

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