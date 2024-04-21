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Tavuk altın ve doları katladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 15:32
Aralık ayında 55 lira olan tavuk fiyatı nisan ayında 150 liraya yükseldi. Son 5 ayda yaşanan fahiş fiyat artışının nedeni ne? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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