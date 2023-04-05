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Taşeron tamamen bitiyor! Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 09:39
Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Buna göre işçilerde taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi olacak. Öte yandan zam pazarlığında kritik görüşme bugün yapılacak. İşçi kesimi, 15 bin lira maaşa ek olarak, yüzde 15 zam talep etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

KAMU İŞÇİSİNE İKRAMİYE VE YENİ ZAM

*700 bin işçi için toplu sözleşme yarın başlıyor

*TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi kesimini temsil edecek

*İşçiler 'aylık brüt taban ücretin 15 bin lira olmasını istiyor

*Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilavesi bekleniyor

*İşçiler yılın ikinci ikramiyesini 14 Nisan'da alacak

*13 günlük en az tediye 3.100 TL olacak

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