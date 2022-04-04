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Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden?

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Giriş: 04.04.2022 22:47
Güncelleme:04.04.2022 22:48
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir, "Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden?" sorusuna yanıt verdi. Demir, "Vurgun ve soygun yapıyorlar. Bunların hiçbiri iyi niyetli değil" dedi.
Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden?
Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden?
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