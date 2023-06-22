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Tarlada karpuzun fiyatı 2 liraya düştü! Üretici rekolteden memnun mu?

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 08:49
Adana'da tarlada karpuzun fiyatı 2 liraya düştü. Adana karpuzunun büyük bölümü ihraç ediliyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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