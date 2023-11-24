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TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak? Stok sorunu var mı? TARİŞ Genel Müdürü Güngör Şarman A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 14:45
Zeytin üretiminde "yok yılı" olmasına rağmen 180 bin ton rekolte bekleniyor. Peki zeytinyağında stok sorunu var mı? TARİŞ zeytinyağını ne kadar fiyata satacak? TARİŞ Genel Müdürü Güngör Şarman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şarman, "Her tüketici istediği kadar zeytinyağı bulabilecektir." ifadelerini kullandı ve "TARİŞ zeytinyağını 165 TL’den alacak." dedi.
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