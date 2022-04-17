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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman başlıyor?

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Giriş: 17.04.2022 11:53
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.
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