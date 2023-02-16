16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'de duyurdu: 10 ilde çiftçilere hayvancılık ve yem desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'de duyurdu: 10 ilde çiftçilere hayvancılık ve yem desteği verilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2023 17:59
Güncelleme:16.02.2023 18:27
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Malatya'da A Haber'e konuştu. Afet bölgesinde çiftçilere yapılacak ödemelerle ilgili bilgi veren Bakan Kirişci, Sultansuyu barajındaki suyun tahliye edildiğini belirtti. Kirişci ayrıca “10 ilde hayvancılık ve yem desteğini ödeyeceğiz” bilgisini paylaştı.
Bakan Kirişci’den çiftçilere destek açıklaması
Bakan Kirişci'den "çiftçilere destek" açıklaması
Türkiye Tek Yürek oldu
Türkiye Tek Yürek oldu
Ne kadar bağış toplandı?
Ne kadar bağış toplandı?
Deprem bölgesine yeni destek
Deprem bölgesine yeni destek
THY’den bilet açıklaması
THY'den "bilet" açıklaması
İş dünyası depremzedeler için seferber oldu
İş dünyası depremzedeler için seferber oldu
Ankara için kura zamanı
Ankara için kura zamanı
EYT… Geçici işçilere kadro...
EYT… Geçici işçilere kadro...
TBMM’de gözler EYT teklifinde
TBMM’de gözler EYT teklifinde
EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?
EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?
Altın fiyatlarında FED etkisi
Altın fiyatlarında FED etkisi
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleşti
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleşti
Daha Fazla Video Göster