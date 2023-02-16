Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'de duyurdu: 10 ilde çiftçilere hayvancılık ve yem desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Malatya'da A Haber'e konuştu. Afet bölgesinde çiftçilere yapılacak ödemelerle ilgili bilgi veren Bakan Kirişci, Sultansuyu barajındaki suyun tahliye edildiğini belirtti. Kirişci ayrıca “10 ilde hayvancılık ve yem desteğini ödeyeceğiz” bilgisini paylaştı.