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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: "Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2021 14:44
Güncelleme:03.05.2021 14:48
Tarım ve haycancılık alanında kritik adımlar atan Türkiye, pandemi sürecinde çiftçisine önemli destek paketlerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda Tarım Orman İl Müdürleri ve Orman Bölge Müdürleri ile bir araya gelerek geçen yıla ait performansları değerlendirdi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada "Elbette, bitkisel üretimdeki bu gelişmenin arkasında, sulama alanında yaptığımız yatırımların büyük katkısı var. Son 19 yılda, 276 Milyar Liralık yatırımla, 600 barajı inşa ederek hizmete aldık. Bilhassa bu yatırımlar sayesinde, meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimimiz, 2020’de 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı.
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