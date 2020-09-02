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Tarım üzerinden algı operasyonu! A Haber'de açıkladı: Türkiye'nin saman fazlası var

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Giriş: 02.09.2020 17:13
Güncelleme:02.09.2020 17:20
CHP tarım politikaları üzerinden algı operasyonları yaparak Türkiye’nin tarımda kötü olduğunu öne sürüyor ama gerçekler CHP’nin iddialarını çürütüyor. Türkiye tarımca çağ atlatan projelerle tanıştı. Tarımsal destekler 18 yılda 9 kat arttı. A haber muhabiri İbrahim Doğan, detayları canlı yayında anlattı. Sığır Yetiştiricileri Birliği başkan vekili Kasım Üstün, A Haber canlı yayınında “yaklaşık olarak 23 milyon hayvanımız var şu anda saman fazlamız dahi var. Fakat burada şöyle bir sorunumuz var bazı stokçular türedi. Bundan rant sağlamak için bu yola girdiler.” ifadelerini kullandı.

CHP tarım politikaları üzerinden algı operasyonları yaparak Türkiye'nin tarımda kötü olduğunu öne sürüyor ama gerçekler CHP'nin iddialarını çürütüyor. Türkiye tarımca çağ atlatan projelerle tanıştı. Tarımsal destekler 18 yılda 9 kat arttı. A haber muhabiri İbrahim Doğan, detayları canlı yayında anlattı. Sığır Yetiştiricileri Birliği başkan vekili Kasım Üstün, A Haber canlı yayınında "Yaklaşık olarak 23 milyon hayvanımız var şu anda saman fazlamız dahi var. Fakat burada şöyle bir sorunumuz var bazı stokçular türedi. Bundan rant sağlamak için bu yola girdiler." ifadelerini kullandı.

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