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Tarım Kredi marketlerinden sabit fiyat kararı! Süre 1 ay daha uzatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2023 11:33
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan 'sabit fiyat' kampanyasının 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
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