Tarım Kredi Kooperatifi’nden ‘fiyat açıklaması

Fahiş fiyatlara karşı vatandaşların kaliteli ve uygun ürüne erişimini kolaylaştırmak için ilk etapta bin market açılacak. Tarım Kredi Kooperatifi'nin açtığı marketler, 2022'nin ilk 6 ayında hazır olacak. Ayrıca bazı gazetelerde tarım kredi kooperatifi marketlerinin piyasadan daha pahalı ürün sattığı iddialarına ise rakamlarla cevap verildi.

Fahiş fiyatlara karşı vatandaşların kaliteli ve uygun ürüne erişimini kolaylaştırmak için ilk etapta bin market açılacak. Tarım Kredi Kooperatifi'nin açtığı marketler, 2022'nin ilk 6 ayında hazır olacak. Ayrıca bazı gazetelerde tarım kredi kooperatifi marketlerinin piyasadan daha pahalı ürün sattığı iddialarına ise rakamlarla cevap verildi.

Tarım kredi kooperatifi marketinin bin mağaza hedefine 2022'nin ilk 6 ayında ulaşılacak. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Aş. Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, 227 kooperatif marketin proje ve inşaat çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Bu marketlerde yaklaşık 600 çeşit tarım kredi markalı ürün yer alıyor. Bayi formatı olan koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayacak olan Koopgell ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Piyasada tarım kredi marketlerinin bazı ürünlerinin fiyatlarının diğer perakendecilere göre daha yüksek olduğu iddiaları ise yalanlandı. Öyle ki bazı gazetelerin iddia ettiği fiyatlar ile Tarım Kredi Kooperatif'in açıkladığı fiyatlar arasında büyük bir uçurumun olduğu görülüyor.

İşte 5 litrelik ayçiçek yağının Tarım Kredi Kooperatifi'nde 93 lira 70 kuruş olduğu iddia edildi. Ancak söz konusu marketlerde ayçiçek yağının 64 lira 50 kuruştan satıldığı ortaya çıktı.

Bir kilo pirincin 13 lira 71 kuruştan satıldığı iddia edildi ama gerçek fiyatın 9 lira 95 kuruş olduğu belirlendi.

1 kilo zeytinyağı ise 31 lira 56 kuruştan değil, 28 liradan Tarım Kredi Kooperatifi'nin raflarında yerini aldı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nde 1 kilo çay iddia edildiği gibi 35 lira 90 kuruştan değil, 2 lira 90 kuruştan satıldığı belirtildi. Yine bir kilo zeytinin 29 lira 90 kuruştan satıldığı öne sürüldü. Ancak Tarım Kredi Kooperatifi'nde gerçek rakamın 19 lira 90 kuruş olduğu vurgulandı.