03 Eylül 2022, Cumartesi
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Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatları fark edenler, sayıları hızla artan Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifi mağazaları ile zincir marketlerdeki ürünlerin fiyat karşılaştırılması yapıldığında ortaya dikkat çeken farklar çıkıyor. İşte A Haber ekibinin izlenimleri...