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Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı

A Haber
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Giriş: 03.09.2022 15:37
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatları fark edenler, sayıları hızla artan Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifi mağazaları ile zincir marketlerdeki ürünlerin fiyat karşılaştırılması yapıldığında ortaya dikkat çeken farklar çıkıyor. İşte A Haber ekibinin izlenimleri...
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Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
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