Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Yaz ayı geldi takılar ön plana çıkmaya başladı. Düğün sezonu ile birlikte de takılara rağbet arttı. Peki en çok hangi takılar tercih ediliyor? Fiyatlar nasıl? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Bilezik fiyatları nasıl? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı. Kuyumcu Abdurrahman Yel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN