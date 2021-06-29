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Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 15:33
Güncelleme:29.06.2021 15:39
Yaz ayı geldi takılar ön plana çıkmaya başladı. Düğün sezonu ile birlikte de takılara rağbet arttı. Peki en çok hangi takılar tercih ediliyor? Fiyatlar nasıl? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Bilezik fiyatları nasıl? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı. Kuyumcu Abdurrahman Yel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlar ÇEYREK, GRAM, BİLEZİK... İŞTE FİYATLAR
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