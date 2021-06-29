Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

HEDİYELİK BİLEZİK

Çeyreği alana kadar diyorlar ki gösterişli olsun hediyelik bilezik olabilir mi bu da 14 ayar hediyelik bilezik. Gösterişli dışarıdan baktığınız zaman sanki 1.500-2.000 TL gibi ama bu da 800 TL civarına geliyor. Genelde çeyrek yerine bunu tercih ediyorlar.