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Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Yaz ayı geldi takılar ön plana çıkmaya başladı. Düğün sezonu ile birlikte de takılara rağbet arttı. Peki en çok hangi takılar tercih ediliyor? Fiyatlar nasıl? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Bilezik fiyatları nasıl? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı. Kuyumcu Abdurrahman Yel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Hem düğün sezonunun açılması hem de yaz aylarının gelmesiyle birlikte takılar revaçta. Peki en çok hangi takılar tercih ediliyor? Fiyatlar nasıl? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Bilezik fiyatları nasıl?

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı. Kuyumcu Abdurrahman Yel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Bu aralar düğünler başladı artık yasaklar da kalktı diyelim. Daha önce 100-150 tane çeyrek satıyorduk Cuma- Cumartesi- Pazar günleri. Şimdi çeyrek altın almak çok zor.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

FİYATLAR NE DURUMDA?

Genelde gram altın, bu bir gram altın 500 TL ama gram altını alan bile çok az şimdi yarım gram altın alıyorlar. Şimdi genelde yarım çeyrek dediğimiz 300 TL falan geliyor. Çeyrek 820 TL onu almayanlar genelde yarım çeyrek alıyorlar.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

HANGİ TAKILAR TERCİH EDİLİYOR?

Genelde su yolu setlerimiz şu anda çok satılıyor.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Bu 22 ayar Trabzon hasırı böyle bir şey 60 bin TL yani alan çok az.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Genelde burada beyaz altın çok satılıyor.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

BİLEZİK FİYATLARI NASIL?

Yatırım için bir geline aldıkları zaman genelde burma bilezik alırlar 20 gram bilezik şu anda 490 TL falan gramı ortalama 9.600 TL'ye falan geliyor.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Genelde 22 ayar burma bilezik çünkü işçilik yok satıldığı zaman en az zarar eden bildiğimiz burma. Genelde yatırım için bu.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

HEDİYELİK BİLEZİK

Çeyreği alana kadar diyorlar ki gösterişli olsun hediyelik bilezik olabilir mi bu da 14 ayar hediyelik bilezik. Gösterişli dışarıdan baktığınız zaman sanki 1.500-2.000 TL gibi ama bu da 800 TL civarına geliyor. Genelde çeyrek yerine bunu tercih ediyorlar.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

Halhal de en çok tercih edilen modeller arasında.

Takıya ilgi arttı! Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek, gram, bilezik... İşte fiyatlarda son durum

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