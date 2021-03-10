Sürücüler radara yakalanmamak için ne yapıyor? İşte radar hakkında doğru bilinen yanlışlar

Bazı sürücüler radara yakalanmamak için dikiz aynasına CD - DVD asıyor ya da plakayı saç spreyiyle boyuyor. Yetkililer bu yöntemlerin işe yaramadığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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