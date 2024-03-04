Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi… Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,53, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN