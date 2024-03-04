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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 10:18
Son dakika haberi… Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,53, yıllık bazda yüzde 67,07 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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