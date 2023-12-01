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Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi! Not artırımı piyasalara nasıl yansıdı?

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 16:05
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti. Bu durum piyasalara nasıl yansıdı? Altında yükseliş sürecek mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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