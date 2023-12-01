01 Aralık 2023, Cuma
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Standard and Poor's Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi! Not artırımı piyasalara nasıl yansıdı?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife yükseltti. Bu durum piyasalara nasıl yansıdı? Altında yükseliş sürecek mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.