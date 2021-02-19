Son dakika haberi... Spekülatörlerin oyunu çöktü, gram altın 400 liranın altına düştü. Peki bu düşüş devam eder mi? Gram altının fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın aktardıkları şu şekilde:

Aslında birkaç ay önceki fiyatları hatırlatmakta fayda var. Çünkü altın son 7 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda.

Gram altının fiyatı kasım ayında 540 liraydı ve şu anda neredeyse 398 lira düştü. Çeyrek altın kasım ayında 850 liraydı şu anda 660 liraya düşmüş durumda. Yarım altının fiyatı ise kasım ayında 1.700 liraydı şu anda 1.300 liraya geriledi. Son olarak da Ata altını ise 3.400 liraydı kasım ayında, şubat ayın da ise 2.700 liraya kadar indi.

Altındaki düşüşün aslında uzmanlara göre bir nedeni Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu toplantı. O toplantıda faiz sabit kaldı, artırım yapılmadı ve uzmanların dediğine göre bir güven ortamı oluştu piyasada. Bu nedenle de altın sert bir düşüş yapmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde de bu tablonun devam etmesi bekleniyor, güven ortamı devam ettikçe net cevapları önümüzdeki günler verecek.