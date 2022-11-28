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Sözleşmeli personele kadro nasıl olacak? Faruk Erdem A Haber'de madde madde açıkladı! İşte sahip olunan haklar

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Giriş: 28.11.2022 20:50
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'sözleşmeli personele kadro'nun detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı. 4b bendikteki sözleşmeli personelin 4a kadrona geçeceğini söyleyen Erdem, "500 bine yakın arkadaşımız, mali ve sosyal haklarıyla birlikte memurluğa geçmiş oldular." dedi. Söz konusu hakkı elde edenlerin; görevde yükselme, tayin, eş durumunda yer değiştirme ve yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri gibi sosyal haklara sahip olacağını vurguladı.
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