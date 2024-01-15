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Sosyal yardımlarda yüzde 50 artış! Evde bakım yardımı 7 bin 608 TL oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:51
Güncelleme:15.01.2024 09:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.
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Sosyal yardımlarda yüzde 50 artış
Sosyal yardımlarda yüzde 50 artış
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