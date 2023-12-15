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Sosyal medyada butik vurgun! "İade yok", "Kargo alıcıya ait"

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 10:44
Sosyal medyada tekstil ürünleri satan butikler, vurguncu oldu. İade almayan, değişimde de kargo ücretini alıcıya yükleyen firmalar vatandaşı isyan ettirdi. Ticaret Bakanlığı, firmaları uyardı. Ürün başına 2.172 TL ceza kesecek.
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