Son dakika haberi... Vatandaşların merak ettikleri sorular yine A Haber canlı yayınında yanıtlandı. İnternetten alışveriş yaparken kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor? Vergi borçlarıyla ilgili bir yapılanma var mı? İşten çıkarma yasağı biti mi? Yeni yasa çıktı mI? Yıllık izin gününü işçi mi işveren mi belirler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber'de cevapladı.

Vatandaşların merak ettikleri sorular yine A Haber canlı yayınında yanıtlandı. İnternetten alışveriş yaparken kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor? Vergi borçlarıyla ilgili bir yapılanma var mı? İşten çıkarma yasağı biti mi? Yeni yasa çıktı mI? Yıllık izin gününü işçi mi işveren mi belirler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber'de cevapladı.