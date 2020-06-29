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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerek? İşten çıkarma yasağı biti mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika: Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerek? İşten çıkarma yasağı biti mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 29.06.2020 11:26
Güncelleme:29.06.2020 11:32
Son dakika haberi... Vatandaşların merak ettikleri sorular yine A Haber canlı yayınında yanıtlandı. İnternetten alışveriş yaparken kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor? Vergi borçlarıyla ilgili bir yapılanma var mı? İşten çıkarma yasağı biti mi? Yeni yasa çıktı mI? Yıllık izin gününü işçi mi işveren mi belirler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber'de cevapladı.

Vatandaşların merak ettikleri sorular yine A Haber canlı yayınında yanıtlandı. İnternetten alışveriş yaparken kendimizi nasıl korumaya alabiliriz? İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekiyor? Vergi borçlarıyla ilgili bir yapılanma var mı? İşten çıkarma yasağı biti mi? Yeni yasa çıktı mI? Yıllık izin gününü işçi mi işveren mi belirler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber'de cevapladı.

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video SON DAKİKA: ALTIN DÖVİZ VE BORSADA BEKLENTİ NE? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİ |VİDEO

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