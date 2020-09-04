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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Yeni matrahlar ne oldu? Fiyatlar nasıl değişti? Otomobilde ÖTV sonrası fiyatları nasıl değişti? İşte eski ve yeni fiyatlar...

Son dakika: Yeni matrahlar ne oldu? Fiyatlar nasıl değişti? Otomobilde ÖTV sonrası fiyatları nasıl değişti? İşte eski ve yeni fiyatlar...

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Giriş: 04.09.2020 10:11
Güncelleme:04.09.2020 10:14
Son dakika haberi... ÖTV sonrası otomobillerin fiyatları nasıl değişti? Yeni matrahlar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte marka marka otomobillerin eski ve yeni fiyatları...

Son dakika haberi... ÖTV sonrası otomobillerin fiyatları nasıl değişti? Yeni matrahlar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte marka marka otomobillerin eski ve yeni fiyatları...

Son dakika: Yeni matrahlar ne oldu? Fiyatlar nasıl değişti? Otomobilde ÖTV sonrası fiyatları nasıl değişti? İşte eski ve yeni fiyatlar... SON DAKİKA: YENİ MATRAHLAR NE OLDU? FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ? OTOMOBİLDE ÖTV SONRASI FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ? İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR...

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