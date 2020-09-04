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Son dakika: Yeni matrahlar ne oldu? Fiyatlar nasıl değişti? Otomobilde ÖTV sonrası fiyatları nasıl değişti? İşte eski ve yeni fiyatlar...
Son dakika haberi... ÖTV sonrası otomobillerin fiyatları nasıl değişti? Yeni matrahlar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte marka marka otomobillerin eski ve yeni fiyatları...
Son dakika haberi... ÖTV sonrası otomobillerin fiyatları nasıl değişti? Yeni matrahlar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte marka marka otomobillerin eski ve yeni fiyatları...