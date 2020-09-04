Son dakika haberi... ÖTV sonrası otomobillerin fiyatları nasıl değişti? Yeni matrahlar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte marka marka otomobillerin eski ve yeni fiyatları...

Son dakika haberi... ÖTV sonrası otomobillerin fiyatları nasıl değişti? Yeni matrahlar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte marka marka otomobillerin eski ve yeni fiyatları...