Son dakika: Yeni konut kredisi faiz oranında 100 bin lira çekersek ne kadar öderiz? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. Bu kapsamda konut kredilerinde sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak. Peki yeni konut kredisi faiz oranında 100 bin lira çekersek kaç lira faiz öderiz Konut uzmanı Sühran Aras, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. Bu kapsamda konut kredilerinde sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak. Peki yeni konut kredisi faiz oranında 100 bin lira çekersek kaç lira faiz öderiz Konut uzmanı Sühran Aras, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.