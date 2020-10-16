Son dakika: Yeni istihdam paketi geliyor! Bakan Selçuk duyurdu! İşte detaylar...

Son dakika haberi... Koronavirüs sonrası vatandaşa ve iş dünyasına yönelik birçok tedbir ve destek paketi açıklayan hükümet yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini duyurdu. Bakan Selçuk "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak. Düzenlemeyle hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. Belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primlerini devlet karşılayacak" dedi. A Para Ankara haber müdür Murat Ovucu detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

Koronavirüs sürecinde birçok destek paketini devreye alan hükümet yeni bir düzenleme yapacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.

İSTİHDAM KOLAYLAŞACAK

Yeni istihdam paketi ile birlikte belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak.