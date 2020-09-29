Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ve A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner ve ekonomist Belgin Maviş, açıklanan 3 yıllık yol haritası hakkında A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ve A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner ve ekonomist Belgin Maviş, açıklanan 3 yıllık yol haritası hakkında A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, "Genel anlamda bütün mesajlarına baktığımız zaman iki şeyi öncelediğini görüyoruz. Bir büyüme iki istihdam. İstihdam yaratarak büyümeden bahsetti. 2023 bizim için özel bir yıl. 2023 hedefleri var Türkiye'nin o hedeflerle ilgili de hem büyümede hem enflasyonda hem de işsizlikte hedefleri koydu Sayın Bakan." şeklinde konuştu.

DÜNYAYA MEYDAN OKUYACAĞIZ

A Para yayın koordinatörü Özlem Doğaner, "3 yeni meydan okuma dedi Sayın Albayrak. Biz bu pandemi süreci tekrar etmezse 'Dünyaya bir meydan okuyacağız'ın açıklaması bunun detayları bu program" ifadelerini kullandı.

Doğaner şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde çok önemli süreçlerden biri pandeminin tekrar edip etmemesi. İlk defa belki de bir ekonomi programında alternatifli senaryo görüyoruz. Bugüne kadarki bütün programlarda rakamlar ne kadar tutarlı diye bakılıyordu. Gerçekten de ayakları yere basan tutarlı rakamları görüyoruz. Oldukça önemli etkili ve ayakları yere basan bir program olduğunu söyleyebilirim."

Ekonomist Belgin Maviş, "Benim dikkatimi çeken eğer yeni bir atak gelmezse bir ikinci dalga hareketi yaşamazsak şu andaki atılan adımlar ile birlikte bir dünyaya meydan okuma var" dedi.